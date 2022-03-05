Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Siyah-beyazlılar, sezon sonu Everton 'la sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuya 1.6 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

İngiliz ekibinde 3 milyon Euro kazanan futbolcu, ilk başta talep ettiği 2.5 milyon Euro'dan 500 bin Euro indirime gitti.