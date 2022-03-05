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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta, gündemdeki isimlerden birisi de Cenk Tosun'du. Everton ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Tosun'un, Ada'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli yıldızın, Beşiktaş'a dönmek için ücretinde indirime gidebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Siyah-beyazlılar, sezon sonu Everton'la sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuya 1.6 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

İngiliz ekibinde 3 milyon Euro kazanan futbolcu, ilk başta talep ettiği 2.5 milyon Euro'dan 500 bin Euro indirime gitti.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Sabah'ın haberine göre; taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş, bu transferi sezon sona ermeden sonuca bağlayıp, Cenk Tosun'a yeniden forma giydirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş'ta toplamda 146 maça çıkan Cenk Tosun, 67 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

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