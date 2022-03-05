Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planmaya başladı.
BATSHUAYI İÇİN KARAR VERİLDİ
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.
Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma gelse de Beşiktaş sezon sonunda yıldız futbolcuya teşekkür edip yollarını ayıracak.
ADAYLAR ARTIYOR
Bu sezon üç kulvarda da beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına erken başlarken hücum hattı için düşünülen adayların sayısı günden güne artıyor.
Kara Kartal, Al-Taawon forması giyen Ze Luis'in ardından bir dünya yıldızını daha takibe aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; siyah-beyazlıların sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck için nabız yoklamayı planladığı öğrenildi.
İNGİLTERE'DEN ÇIKMADI
Kariyerinde hep İngiliz takımlarında forma giyen Welbeck Manchester United, Preston, Sunderland, Arsenal ve Watford kulüplerinde de görev almıştı.
Beşiktaş'ın transfer politikasının yabancı transferi ile sınırlı kalmayacağı bir de yerli golcü düşündüğü bilinirken eski yıldızlarından Cenk Tosun ile Burak Yılmaz en yakın adaylar arasında gösteriliyor.
Bilindiği gibi Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde G.Saray ile de anılmıştı.
SÖRLOTH TEKLİFİ HAZIR
Beşiktaşlı idarecilerin önce 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro önereceği, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Beşiktaş böylece 3 yılda 9 milyon Euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almaya çalışacak.