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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan, son olarak da taraftarı önünde Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları erken başladı. Sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda sürpriz isimler listeye alındı. İşte Beşiktaş'ın golcü adayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 09:50
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planmaya başladı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

BATSHUAYI İÇİN KARAR VERİLDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma gelse de Beşiktaş sezon sonunda yıldız futbolcuya teşekkür edip yollarını ayıracak.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

ADAYLAR ARTIYOR

Bu sezon üç kulvarda da beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına erken başlarken hücum hattı için düşünülen adayların sayısı günden güne artıyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Kara Kartal, Al-Taawon forması giyen Ze Luis'in ardından bir dünya yıldızını daha takibe aldı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Yeni Asır'ın haberine göre; siyah-beyazlıların sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck için nabız yoklamayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

İNGİLTERE'DEN ÇIKMADI

Kariyerinde hep İngiliz takımlarında forma giyen Welbeck Manchester United, Preston, Sunderland, Arsenal ve Watford kulüplerinde de görev almıştı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Beşiktaş'ın transfer politikasının yabancı transferi ile sınırlı kalmayacağı bir de yerli golcü düşündüğü bilinirken eski yıldızlarından Cenk Tosun ile Burak Yılmaz en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Bilindiği gibi Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde G.Saray ile de anılmıştı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

SÖRLOTH TEKLİFİ HAZIR

Beşiktaşlı idarecilerin önce 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro önereceği, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Beşiktaş böylece 3 yılda 9 milyon Euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almaya çalışacak.

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