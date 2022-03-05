Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki golcüler...

Beşiktaş'ın transfer politikasının yabancı transferi ile sınırlı kalmayacağı bir de yerli golcü düşündüğü bilinirken eski yıldızlarından Cenk Tosun ile Burak Yılmaz en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

Bilindiği gibi Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde G.Saray ile de anılmıştı.