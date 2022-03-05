BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic: İçim kanıyor gözyaşı döküyorum

TÜRKİYE, PORTEKİZ'İ ELERSE HİÇ ŞAŞIRMAM Türk Milli Takımı'nın 2022 dünya Kupası elemelerinde Portekiz karşısındaki şansını nasıl görüyorsun? Türk Milli Takımı'nda yer alan her oyuncu ayrı bir değer. Son Avrupa Şampiyonası'na da katıldı. Anlamadığım şey, oradaki grup maçlarının kötü geçmesi. Oysa eleme turlarındaki performansları olağanüstü idi. Portekiz çok güçlü bir kadroya sahip. Zor ama kazanmamaları için neden yok. Yetenek, tecrübe, her şey var. Türkiye sürpriz yaparsa hiç şaşırmam.

BİRİ ADALETLİ DİĞERİ DİSİPLİNLİ Bugüne dek çalıştığın en iyi teknik direktör hangisiydi? Birçok isim adam var. Bunların başında Massimiliano Allegri gelir. Sergen Yalçın çok olgun, anlayışlı ve adaletli forma dağıtan bir teknik adamdı. Görevde iken büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Önder Karaveli de Beşiktaş'tan yetişmiş ve kendisini çok iyi yetiştirmiş. Göreve geldiği günden bu yana disiplinli ve oyunu çok iyi okuyor. Takım olarak çok mutluyuz.