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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic: İçim kanıyor gözyaşı döküyorum

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında İspan La Liga devi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, bu sezon takım olarak düşüşlerinin nedenini de açıkladı. İşte Miralem Pjanic'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 10:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Bu sezonun tartışmasız en büyük transfer bombası Miralem Pjanic'ti. Barcelona'nın sadece bir yıl önce 60 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Boşnak futbolcu, kiralık olarak Beşiktaş'a gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Hem de sembolik sayılacak bir kiralama ücreti karşılığında. Pjanic'in transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarı, geçen sezonun çifte kupalı takımından beklentileri daha da arttı. Türkiye'de açık ara şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bekliyorlardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Ne var ki işler planlandığı gibi gitmedi. Beşiktaş daha sezonun ortası sayılabilecek bir dönemde hedefsiz kaldı. Peki bu hayal kırıklığının sebepleri neydi? İşte Hürriyet'e konuşan Pjanic'in açıklamaları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Tosic '2 kupalı takıma geliyorsun' dedi

Türkiye Ligi'ni anlatabilir misin? Beşiktaş'ta ne umdun, ne buldun?

Barcelona'da herkes benim İtalya'ya döneceğimi düşünüyordu. Transferin kapanmasına 12 saat vardı. Dusko Tosic aradı; Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bana "İki kupa kazanan şampiyon takıma geliyorsun" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

O böyle deyince para pul, tazminat maddesi konuşmadan geldim. Özellikle sezon başında çok önemli sıkıntılar yaşadık, Covid-19 salgını ve sakatlıklar gibi. Şampiyonlar Ligi maçlarına bile gençlerle çıkmak zorunda kaldık. Burada ne teknik adamların ne yönetimlerin ne de biz futbolcuların suçu var. Kadronun önemli bölümü sakatlanınca kilitlendik ve toparlanamadık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Türk futbolcular daha çok çalışmalı

Türkiye ligi'nde beğendiğin oyuncular var mı?

Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Mesela Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan, stoper Ahmetcan, Beşiktaş'tan Rıdvan. Beşiktaş altyapısında da iyi oyurcular var ancak bunların gelişmeleri için oynamaları gerek. Sivasspor, Hatayspor ve Kayserispor'da da çok yetenekli futbolcular var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Türk futbolcularının güçlü ve zayıf yönlerini anlatabilir misin?

Türk futbolcular teknik olarak çok yetenekli ancak çalışma ritmini yükseltmeliler. Türk oyuncular bu mantaliteye sahip olurlarsa dünyanın her takımında oynayabilirler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Futbol sonrası hedeflerin neler?

Başkanlık heyecan verici ama olmaz. Sportif direktörlük olabilir. Teknik direktörlük istiyorum. Ama çok daha çalışmam gerek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

FUTBOL ROTAM NET DEĞİL AMA KALBİM BEŞİKTAŞ'TA

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağın konusunda bir gelişme var mı?

Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul'un her zaman kalbimde önemli bir yeri var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Roma ve Juventus'ta iken skora çok katkı yapıyordun. Her sezon en az 15 golde imzan oluyordu. Bu oynadığın mevkiden mi kaynaklanıyordu?

Roma'da hücuma daha fazla çıkıyordum, Juventus'ta savunma ağırlıklı oynadım. Juventus'ta iken önümdekilere servis yapma sorumluluğu verilmişti. Hücum hattımız gerçekten kaliteliydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

İkinci olmamak için neden yok

Bu sezon en çok sevindiğin ve üzüldüğün maçlar?

En mutlu olduğum maç, Vodafone Park'ta taraftarımızın önüne ilk çıktığım Yeni Malatya maçıydı. Taraftarların tezahüratları müthişti. Ekilendim. En çok üzüldüğüm maçlar 4-5 tane. Bazı maçları çok basitçe kaybettik. Bizim gibi takımın böyle kolay puan kaybetmemesi lazım. Çok fazla iniş çıkışımız oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Sezon sonunda Beşiktaş'ı nerede görüyorsun?

Hedefimiz ilk 3. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizim önümüzde yer alan Trabzon ve Konyaspor dahil tüm rakiplerin puan kaybedeceğine inanıyorum. Şansımızı zorlayacağız: Yetenekli oyunculara sahibiz. İkinci de olabiliriz. İkinci olmamak için neden yok. Her şey mümkün.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

TÜRKİYE, PORTEKİZ'İ ELERSE HİÇ ŞAŞIRMAM

Türk Milli Takımı'nın 2022 dünya Kupası elemelerinde Portekiz karşısındaki şansını nasıl görüyorsun?

Türk Milli Takımı'nda yer alan her oyuncu ayrı bir değer. Son Avrupa Şampiyonası'na da katıldı. Anlamadığım şey, oradaki grup maçlarının kötü geçmesi. Oysa eleme turlarındaki performansları olağanüstü idi. Portekiz çok güçlü bir kadroya sahip. Zor ama kazanmamaları için neden yok. Yetenek, tecrübe, her şey var. Türkiye sürpriz yaparsa hiç şaşırmam.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

BİRİ ADALETLİ DİĞERİ DİSİPLİNLİ

Bugüne dek çalıştığın en iyi teknik direktör hangisiydi?

Birçok isim adam var. Bunların başında Massimiliano Allegri gelir. Sergen Yalçın çok olgun, anlayışlı ve adaletli forma dağıtan bir teknik adamdı. Görevde iken büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Önder Karaveli de Beşiktaş'tan yetişmiş ve kendisini çok iyi yetiştirmiş. Göreve geldiği günden bu yana disiplinli ve oyunu çok iyi okuyor. Takım olarak çok mutluyuz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

Oyununla ilgili en çok eleştiriyi kimden ya da kimlerden alıyorsun?

Her maç sonrasında oğlum edin Pjanic futbolumu acımasızca eleştirir. Ben baba olarak sürekli onu eleştirdiğim için o da beni eleştiriyor! Benim eksik yönlerimi hatırlatıyor. O da futbolcu olacak galiba, çok istekli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

O FİNALDE DÜNYAM YIKILDI

"2017'de Juventus'ta oynarken Real Madrid'e 4-1 yenildiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finalini asla unutamam. Maçı kaybedince uzun süre kendime gelemedim. Finale kadar çıkıp kaybetmek inanılmaz bir dram. Dünya başıma yıkıldı diye düşündüm. Allah hiçbir sporcuya böyle bir üzüntü yaşatmasın. Gerçekten insan çok etkileniyor."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

SAVAŞ DURMALI GÖZYAŞI DÖKÜYORUM

"Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana insanlık için gözyaşı döküyorum. Hele çocukları görünce içim kanıyor. Hiçbir çocuk bu kâbusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaş durdurulmalı. Küçük yaşta savaşın insanlığa neler yaşattığına şahit oldum. Özellikle siren seslerini her duyduğumda insanlığın yaşadığı dramı ve acıları hissediyorum."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri!

ŞÜKRİYE TUTKUN VE FERHAT GÖÇER'İ SEVERİM

Hangi tür müzikleri ve şarkıcıları seversin? Boşnak müziklerini severim. Türk müziğinde de birçok sanatçıyı zevkle dinliyorum. Sözlerini anlamasam da, Şükriye Tutkun, Ferhat Göçer ve Sibel Can kulağıma hoş gelen, duygusal müzikler yapıyorlar.

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