Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi.

Oğuz şu ana kadar Alanya ile 14 maça çıktı. 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi.