Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Süper Lig'in devlerinin radarına girdi.
Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Süper Lig'in devlerinin radarına girdi.
Akdeniz ekibinde Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti.
Son olarak Gaziantep ile oynanan kupa maçında görev alan Oğuz attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi.
Oğuz şu ana kadar Alanya ile 14 maça çıktı. 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi.
Buca altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi var.