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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk potasının bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına sezon bitmeden başladı. 2022/2023 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek Süper Lig'in üç devden flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul devleri, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı transfer etmek için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Süper Lig'in devlerinin radarına girdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Akdeniz ekibinde Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Son olarak Gaziantep ile oynanan kupa maçında görev alan Oğuz attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Oğuz şu ana kadar Alanya ile 14 maça çıktı. 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Oğuz Aydın için devrede!

Buca altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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