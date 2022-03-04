SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Aboubakar 'ın yerine transfer olan Batshuayi 'nin gol yollarında etkisiz oluşu Beşiktaş 'ın da gerilemesine bir sebep olarak görülüyor. Kayserispor maçında da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Batshuayi'ye sosyal medyadan binlerce tepki mesajı yağdı.

ÖZLEM DOLU MESAJLAR YAĞDI Beşiktaş taraftarının Aboubakar özlemini dile getirdiği paylaşımların bazıları şöyle: " Batshuayi , Aboubakar'ın kramponunu taşıyacak çapta değil", "Benim umutlarımı, son saniyeye kadar tutan golcü kesinlikle Aboubakar", "Gelen, gideni aratır mı bilemem ama giden kalanı ağlatır, bilirim!", "Bu takımın kesinlikle Aboubakar'dır, Batshuayi değil", "Batshuayi golcü ise Aboubakar Genelkurmay Başkanı 'dır." Siyahbeyazlılar bunun gibi bir çok yorumla eski golcülerinin geri alınmasını resmen istedi.

ARTILARI

-Hücum presi çok etkili, her yerdeki baskıya katılıyor.

-Tekte etkili, sert vuruşları var, gol vuruşları temiz.

-Önüne atılan toplarda çok etkili. İyi bir kontratak oyuncusu.

-İyi bir takım oyuncusu, ekip içinde çok seviliyor

-Sonuna kadar savaşıyor, sorun çıkarmıyor, görevini yapmaya çalışıyor.

EKSİLERİ

-Kafa toplarında hiç yok. Her 3 kafa topundan 1'ini alabiliyor.

-Sırtı dönük oyunda yok. Top alamıyor, indiremiyor, takımı önde tutamıyor.

-Agresif savunma oyuncuları için çok yumuşak, onlarla kavga edemiyor.

-Sadece sağ ayağı çalıştığı için, o tarafı kolay kapatılıyor.

-Henüz Kartal'ın aradığı forvet dedirtemedi.