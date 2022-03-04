SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği ve Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çılgına çevirdi. Taraftarlar özellikle Aboubakar özlemlerini yüksek sesle dile getirmeye başladılar.
Vincent Aboubakar'ın geçen sezonki performansı ile onun yerine transfer edilen Michy Batshuayi'yi kıyaslayan taraftarlar sosyal medyada tepkilerini ortaya koydu. Birçok taraftar Aboubakar'ın Beşiktaş'taki performansına özlemini dile getirdi.
VINCENT ABOUBAKAR'I MUMLA ARATIYOR
Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan taraftarlar Aboubakar'ın geri gelmesini istedi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğunun mimarlarından olan Vincent Aboubakar'ı Beşiktaş bu sezon mumla arıyor.