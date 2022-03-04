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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Spor haberi... Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine transfer edilen Batshuayi'nin gol yollarında etkisiz kalması siyah-beyazlı taraftarları artık adeta çileden çıkardı. Yapılan yorumlarda "Batshuayi, Abou'nun kramponunu taşıyamaz. Batshuayi golcüyse, Aboubakar Genelkurmay Başkanı'dır" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği ve Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çılgına çevirdi. Taraftarlar özellikle Aboubakar özlemlerini yüksek sesle dile getirmeye başladılar.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Vincent Aboubakar'ın geçen sezonki performansı ile onun yerine transfer edilen Michy Batshuayi'yi kıyaslayan taraftarlar sosyal medyada tepkilerini ortaya koydu. Birçok taraftar Aboubakar'ın Beşiktaş'taki performansına özlemini dile getirdi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

VINCENT ABOUBAKAR'I MUMLA ARATIYOR
Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan taraftarlar Aboubakar'ın geri gelmesini istedi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğunun mimarlarından olan Vincent AboubakarBeşiktaş bu sezon mumla arıyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

Aboubakar'ın yerine transfer olan Batshuayi'nin gol yollarında etkisiz oluşu Beşiktaş'ın da gerilemesine bir sebep olarak görülüyor. Kayserispor maçında da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Batshuayi'ye sosyal medyadan binlerce tepki mesajı yağdı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

ÖZLEM DOLU MESAJLAR YAĞDI
Beşiktaş taraftarının Aboubakar özlemini dile getirdiği paylaşımların bazıları şöyle: "Batshuayi, Aboubakar'ın kramponunu taşıyacak çapta değil", "Benim umutlarımı, son saniyeye kadar tutan golcü kesinlikle Aboubakar", "Gelen, gideni aratır mı bilemem ama giden kalanı ağlatır, bilirim!", "Bu takımın kesinlikle Aboubakar'dır, Batshuayi değil", "Batshuayi golcü ise Aboubakar Genelkurmay Başkanı'dır." Siyahbeyazlılar bunun gibi bir çok yorumla eski golcülerinin geri alınmasını resmen istedi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

ARTILARI
-Hücum presi çok etkili, her yerdeki baskıya katılıyor.
-Tekte etkili, sert vuruşları var, gol vuruşları temiz.
-Önüne atılan toplarda çok etkili. İyi bir kontratak oyuncusu.
-İyi bir takım oyuncusu, ekip içinde çok seviliyor
-Sonuna kadar savaşıyor, sorun çıkarmıyor, görevini yapmaya çalışıyor.

EKSİLERİ
-Kafa toplarında hiç yok. Her 3 kafa topundan 1'ini alabiliyor.
-Sırtı dönük oyunda yok. Top alamıyor, indiremiyor, takımı önde tutamıyor.
-Agresif savunma oyuncuları için çok yumuşak, onlarla kavga edemiyor.
-Sadece sağ ayağı çalıştığı için, o tarafı kolay kapatılıyor.
-Henüz Kartal'ın aradığı forvet dedirtemedi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

KALSIN MI, GİTSİN Mİ?
Beşiktaş gelecek sezon baştan aşağı yenilenecek. Pek çok oyuncunun sözleşmesi bitiyor, yerlerine de yenilerinin gelmesi planlanıyor. Yönetimin kafasını karıştıran oyuncuların başında ise ise Michy Basthuayi geliyor. Bir yandan Belçikalı forvetin bonservisinin alınması düşünülürken; bir yandan da beklentileri karşılayıp, karşılamadığı büyük bir soru işareti. Camiada Batshuayi'nin gitmesini isteyenlerin sayısı, her geçen gün kalmasını isteyenlerin sayısını geçiyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

139
Piyasa değeri 10 milyon euro olan Batshuayi, kulüp kariyerinde 379 maçta 139 kez gol sevinci yaşadı.

180
Aboubakar kariyerinde toplam 333 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 134 kez havalandırırken, 46 da asist yaptı ve toplamda 180 gole direkt olarak katkı sağladı. Aboubakar, Kamerun A Milli takımında da 82 maçta 33 gol atmayı başardı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar pişmanlığı! Batshuayi...

FORMU ZiRVE YAPTI
Beşiktaş'tan ayrılıp All Nassr takımına imza atan Aboubakar performansı ile takımının vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon 19 maça çıkan golcü futbolcu, 9 gol atıp 4 asist yaptı.

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