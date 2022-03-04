Görüntü var ses yok!

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Beşiktaş, 2022 yılında oynadığı 11 resmi maçta 12 gol atarken; 3 forvet Kenan, Güven ve Larin’in performansları yetersiz kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
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Siyah-Beyazlıların gol ayakları uzun süredir rakip fileleri havalandırmayı başaramıyor. Beşiktaş, 2022 yılında oynadığı 11 resmi karşılaşmada sadece 12 gol atarken, forvetlerin performansı beklenenin bir hayli uzağında kaldı. Kara Kartallar özellikle iç saha mücadelelerinde skor üretmekte zorlanıyor. Bu süreçte lig ve kupa dahil Vodafone Park'ta 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, rakip ağları 4 kez sarstı. Karaveli'nin öğrencileri iç sahada oynadığı son 4 resmi maçta rakip kaleye 34 isabetli şut gönderirken, bunların sadece ikisini ağlarla buluşturdu.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Beşiktaş'ın son 11 resmi maçında Batshuayi 5 kez fileleri havalandırırken; Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Cyle Larin ise skor katkısı veremedi. Belçikalı santrfor Batshuayi'nin attığı 5 golün 3'ü ise penaltıdan geldi. Diğer yandan Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek araya kadar sırasıyla Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor ile karşılaşacak. Önder Karaveli'nin ekibi, milli ara sonra ise lider Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.

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