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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Kartal'ın gündemine eski Hataysporlu golcü Aaron Boupendza geldi. Ancak Gabonlu forvette o konu yöneticileri düşündürüyor. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 14:38
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planmaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Ajansspor'da yer alan habere göre menajerler tarafından Kara Kartal'a önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan siyah-beyazlılarda transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Hatayspor'da oynadığı dönemde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, 2020/21 sezınunda 36 maçta kaydettiği 22 gol ile Süper Lig gol kralı olmayı başardı. Bu başarısı ile birçok kulübün radarına giren Gabonlu forvet, Katar takımlarından Al-Arabi'nin yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Katar'da Al-Arabi forması ile bu sezon 17 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki forvet, 8 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da arkadaşlarına son pası verdi. Boupendza, 17 maçta 6 sarı kart gördü.

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