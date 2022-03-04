BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aaron Boupendza ikilemi! Transfer olacak mı?

Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planmaya başladı.
Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Ajansspor'da yer alan habere göre menajerler tarafından Kara Kartal'a önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.