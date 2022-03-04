BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

PINHEIRO İLE KAZANCI GÖRÜŞTÜ

Sergen Yalçın gelecek planlarıyla ilgili olarak ise, "Bu sene çalışmayağım, belki seneye de çalışmayacağım. Çok şey var anlatacağım ancak şu an zamanı değil" dedi. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Estoril Teknik Direktörü Pinheiro için resmi girişimlere başlamıştı.