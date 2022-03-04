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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

Spor haberi... Beşiktaş ile yolların ayrıldığı başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın, bu ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında Çebi ve yönetimi için dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Ahmet başkan iyi insan ama, yönetim altımı oydu" diyerek Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'yı işaret etti.. İşte o sözler... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon üst üste alınan kötü skorların ardından görevden alınmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan tecrübeli hoca yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu ve çok flaş ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

BAŞKANLA HİÇ SORUNUM YOK!

Takvim'de yer alan haberde, yönetime kırgınlığını açık şekilde belli eden Sergen Yalçın, "Geçen sezonun sonunda 1.5 ay kimse beni aramadı. Ama ben sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Sporting Lizbon deplasmanında gidiyorlar ve orada Pinheiro ile görüşüyorlar" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

Başkan Ahmet Nur Çebi ile arasında sorun olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu. Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var. Benim başkanla hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

PINHEIRO İLE KAZANCI GÖRÜŞTÜ

Sergen Yalçın gelecek planlarıyla ilgili olarak ise, "Bu sene çalışmayağım, belki seneye de çalışmayacağım. Çok şey var anlatacağım ancak şu an zamanı değil" dedi. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Estoril Teknik Direktörü Pinheiro için resmi girişimlere başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Altımı oydular"

Görüşmeleri de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yapmıştı. Portekizli hoca ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken son anda yaşanan anlaşmazlıkların ardından görüşmeler sona ermişti. Yönetim bu gelişme sonrası takımı Önder Karaveli'ye emanet etmişti.

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