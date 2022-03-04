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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Üç büyüklerde forma giyen forvet oyunuları da sergiledikleri performansla sınıfta kaldı. Ligde bu sezon bitiricilik oranı en yüksek 10 santrfor arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hiçbir forvetin yer almaması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 14:38
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Süper Lig'in asırlık çınarları bu sezon ortaya koydukları kötü futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Mart ayının başında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası hedeflerine havlu attılar.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Kötü sonuçta elbette çok kriter var ama en önemlisi de eldeki oyuncuların istenilen performansa bir türlü çıkamaması. Son olarak Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenirken golcüsü Michy Batshuayi'nin performansı çok eleştirildi. Belçikalı yıldız sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

ÜÇ BÜYÜKLER BULUNMUYOR
Takvim'in haberine göre; Batshuayi'nin pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 15. Süper Lig'de bu sezon bitiricilik oranı en yüksek 10 santrfor arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hiçbir forvet bulunmuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Listenin ilk sırasında Kayserisporlu Gavranovic var. İsviçreli golcü pozisyonların yüzde 30'unu golle sonuçlandırıyor. İkinci sırada Karagümrüklü Pesic bulunuyor. Yıldız oyuncu yüzde 27'lik oran yakaladı. 3. sırada yüzde 25'lik oranıyla Alanyalı Diedhiou yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Trabzonspor'un iki forveti 10 kişilik listede yer aldı. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Andreas Cornelius yüzde 23 ile 5. sırada bulunuyor. Djaniny ise yüzde 21 ile 9. basamakta.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Süper Lig'de Gol Krallığı sıralamasında Pesic, Cornelius, El Kaabi ve Umut Bozok attıkları 12 golle ilk 4 sırayı paylaşıyorlar.

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