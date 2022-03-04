Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimse yok! İşte o liste...

Süper Lig'in asırlık çınarları bu sezon ortaya koydukları kötü futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Mart ayının başında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası hedeflerine havlu attılar.

Kötü sonuçta elbette çok kriter var ama en önemlisi de eldeki oyuncuların istenilen performansa bir türlü çıkamaması. Son olarak Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenirken golcüsü Michy Batshuayi'nin performansı çok eleştirildi. Belçikalı yıldız sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı.