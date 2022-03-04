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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş takas önerisi! Al Kenan Karaman'ı ver Goutas’ı

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda da elenerek hedefsiz kalan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlanmış durumda. Alınan bilgiye göre, birçok isim ile temas halinde olan Siyah-beyazlılar, Sivasspor’a stoper Goutas’a karşılık Kenan Karaman'ı önerecek. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş takas önerisi! Al Kenan Karaman'ı ver Goutas’ı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir düşük performansı nedeniyle eleştirilen Kenan Karaman'ın durumu da yavaş yavaş şekilleniyor. Kenan'ı devre arasında Sivasspor'a vermeyi reddeden siyah-beyazlıların şimdi bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 27 yaşındaki oyuncu ile Yunan stoperi Goutas'ı takas edebileceği bilgisini siyah-beyazlılarla paylaşmıştı. Domagoj Vida ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta, Goutas da ciddi şekilde düşünülmeye başlandığı ve "Kenan'a karşılık Goutas" önerisinin tekrarlanacağı ifade edildi.

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