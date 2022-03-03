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Yürek koydu

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maça damga vurdu. Fransız sağ bek golü ve mücadelesiyle alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Yürek koydu
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maça damga vurdu. Fransız sağ bek 43'te beraberlik golünü getirdi. Sağ taç çizgisi yakınlarında topu alan Rachid Ghezzal savunma arkasına müthiş bir top gönderdi, o bölgede Kenan yanındaki Atiba'ya bıraktı. Atiba bekletmeden penaltı noktasındaki Valentin Rosier'e gönderdi, Fransız yıldızın düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Hemen ardından Rosier, Batshuayi'ye asist yaptı ancak Belçikalı santrfor ofsaytta olduğu için gol iptal edildi. Bu sezon ilk golünü kaydeden Rosier, geçen yıl da ilk golünü kupada atmıştı. İlk sarısını 62'de gören Rosier, 90+3'te Mane'nin formasını çektiği için oyundan atıldı.
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