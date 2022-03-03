Haberler Beşiktaş Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore'nin menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara tavsiye edildiği belirtildi. Malili orta sahanın menajeri transfer için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşme gerçekleştirdi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 11:16
Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adama Traore'nin menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği bildirildi.

Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

26 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun menajeri, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazacı ile transfer görüşmesi yaptı.

Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

TEKLİF REDDEDİLDİ!
Traore'nin menajerinin, "Hiçbir zorluk çıkmadan rakam konusunda anlaşırız" dediği ancak Kazancı'nın şimdilik bu teklifi reddettiği kaydedildi.

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