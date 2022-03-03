Sürpriz transfer önerisi! İşte Beşiktaş'ın Traore cevabı

Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adama Traore 'nin menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği bildirildi.

26 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun menajeri, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazacı ile transfer görüşmesi yaptı.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Traore'nin menajerinin, "Hiçbir zorluk çıkmadan rakam konusunda anlaşırız" dediği ancak Kazancı'nın şimdilik bu teklifi reddettiği kaydedildi.