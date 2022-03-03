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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Beşiktaş'ta Süper Lig mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında kendi evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a yenilerek kupaya veda eden Beşiktaş, hız kesmeden Medipol Başakşehir maçı mesaisine başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:41
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Beşiktaş'ta Süper Lig mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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