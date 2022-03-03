Kupa da gitti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya veda ederken; sarı-kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı. Vodafone Park'taki zorlu mücadeleyi kazanan sarı- kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mario Gavranovic ve 65. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 43. dakikada savunmadan ileri çıkan Rosier'den geldi.

F.BAHÇE'Yİ DE ELEDİ

Ev Sahibi Beşiktaş karşılaşma boyunca sayısız gol fırsatını değerlendiremedi ve kupaya çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı. Bir önceki turda da F.Bahçe'yi eleyen Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Maçta birbirinden ilginç pozisyonlar da yaşandı. Özellikle Welinton'un 79'da kırmızı kart gördükten 4 dakika sonra VAR kararı sonrası sahaya geri çevrilmesi oldu.

SİYAH-BEYAZLILARDA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler, pozisyonun ceza sahası çizgisinin önünde olduğunu söyleyerek frikiğe hükmetti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman ceza sahasına girmek isterken çizgi önünde Ramazan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular ve futbolseverler penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler serbest vuruşu gösterdi. Topun başına Ghezzal ile Batshuayi geçti. Cezayirli futbolcunun vuruşu baraja çarparak geri döndü.

WELINTON 'VAR'DAN DÖNDÜ

Dünkü karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Welinton'un önce attı, sonra oyuna geri çağırdı. 79'da gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, Welinton'un omuz müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, Welinton'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Meler kırmızı kartı iptal ederek, sambacıyı tekrar oyuna dahil etti.

ÖNDER KARAVELİ KADROYU KORUDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, ligde Sivas'ı 3-2 yendikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ersin korudu. Savunmada Rosier, Welinton, Montero ve Umut, ortada Atiba ve Necip, ileride Ghezzal, Teixeira, Kenan ve Batshuayi forma giydi.

LARIN VE RIDVAN KULÜBEDEYDİ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin, Kayseri maçının kadrosunda kendilerine yer buldu. Sakatlıkları nedeniyle Altay ve Sivas maçlarını kaçıran iki isim, iki maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosunda yer aldı. En son Adana Demir maçında oynamışlardı.

KAYSERİ'DE 3 DEĞİŞİK İSİM

Kayseri Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Kalede Lung'un yerine Cenk Gönen, orta alanda Attamah'ın yerine İbrahim Akdağ ve Thiam'ın yerine Bertolacci oynadı.

TARAFTARLAR ÇÖKTÜ KALDI

Hafta içinde oynanmasına rağmen Beşiktaş tribünlerinde 10 binden fazla taraftar vardı. Sayısız gol pozisyonuna girilmesine rağmen kaçan fırsatlar 2-1'lik yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Taraftarlar yenilgi sonrası büyük hüzün yaşadı.