Dimitrios Goutas hamlesi

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan siyah-beyazlılarda stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın, Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dimitrios Goutas için devreye girdiği ifade edildi.
Transferçalışmalarına erkenden başlayan siyah-beyazlılarda stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın, Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dimitrios Goutas için devreye girdiği ifade edildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon 27 maça çıkarken attığı 5 golle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.