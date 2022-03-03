Çok gol kaçırdık

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli, maç sonu A Spor ekranlarındaydı. Karaveli, turu hak eden tarafın kendileri olduğu ifade etti. Karşılaşmayı yorumlayan çalıştırıcı, "Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Oynanan oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok" dedi. Kaçırdıkları goller nedeniyle elendiklerini aktaran Karaveli, "Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik" diye konuştu.