Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Kara Kartal, Avrupa kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı.
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Kara Kartal, Avrupa kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı.
Takvim'in haberine göre; sezona çok iddialı bir giriş yapan, Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna ekleyen Siyah-Beyazlılar'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara tırmanmaktı.
Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.
Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor.
Beşiktaş, sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa; tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak.
Bu sezon 37 resmi karşılaşmada 14 kez yenildiler.13 galibiyet alırken, 10 kez de berabere kaldılar.
Kara Kartal'ın en fazla mağlubiyet aldığı sezon 2011-2012 sezonu. O sezonu 19 yenilgiyle tamamladılar.