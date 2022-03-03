Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa; tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak.