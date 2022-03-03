Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Şampiyonlar Ligi'nde grupta sıfır çeken, Süper Lig'de Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan ve son olarak da Ziraat Türkiye Kupasına çeyrek finalde veda eden Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. SEzon başında Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi için kuralan kadro adeta tarihi tersten yazıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:56
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Kara Kartal, Avrupa kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Takvim'in haberine göre; sezona çok iddialı bir giriş yapan, Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna ekleyen Siyah-Beyazlılar'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara tırmanmaktı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Beşiktaş, sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa; tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor

Bu sezon 37 resmi karşılaşmada 14 kez yenildiler.13 galibiyet alırken, 10 kez de berabere kaldılar.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor