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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenilerek organizasyona bu turda veda eden taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, mücadeleyi değerlendirirken hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 08:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

FATİH DOĞAN - KAYSERİ HAK ETTİ

Kayserispor'un, F.Bahçe'yi kupadan eledikten sonra ve ligde gösterişli maçlar çıkarıp, yükselişini sürdürdükten sonra Beşiktaş deplasmanına da iddialı geleceği belliydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

Hikmet Karaman'ın akıl oyunları Welinton-Montero defans ikilisinin hataya zorlanması üzerine kuruluydu. Önde Gavranovic, sağda Ramazan, solda Cardoso ile bu ikilinin üzerine hamleler yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

Carole, maçın başında Gavranovic'i topla buluşturdu. Yıldız isim de Montero'nun kademe hatasını gole çevirdi. 43'te Beşiktaş, Ghezzal'la başlayıp, Rosier'le sonuçlanan güzel bir golle beraberliği yakalayıp, soyunma odasına avantaj eşitliğiyle girmesine rağmen yine Montero'nun hatasıyla Cardoso'nun ayağından kalesinde ikinci golü gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

İyi oyun iyi oyuncularla oynanır. İyi takımların da iyi savunma ile kurulduğu bir gerçek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla 80'de anlaşılması güç bir karara imza attı. Welinton'un son adam olarak kaleye yönelen Gavranovic'e yetişip indirmesine kırmızı kart verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

Bence topa müdahaleden ziyade rakibi indirmeye yönelik olduğu için doğru bir karardı. Ancak VAR'ın uyarısıyla iptal etmesi eyyam kokan bir karardı. Tebrikler Kayserispor… Turu hak eden taraf kazandı.

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