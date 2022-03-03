BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Halil Umut Meler'e eleştiri!

İyi oyun iyi oyuncularla oynanır. İyi takımların da iyi savunma ile kurulduğu bir gerçek.

Bence topa müdahaleden ziyade rakibi indirmeye yönelik olduğu için doğru bir karardı. Ancak VAR'ın uyarısıyla iptal etmesi eyyam kokan bir karardı. Tebrikler Kayserispor… Turu hak eden taraf kazandı.