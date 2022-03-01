Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi 'nin Beşiktaş 'taki geleceği merak konusu oldu.

Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.

ÖNDER KARAVELİ İLE KENDİNE GELDİ!

Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.