Haberler Beşiktaş Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki santrforun takımdaki geleceği merak ediliyor. Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan ve mevcut oyuncuların son durumlarını değerlendiren siyah-beyazlı kurmaylar Batshuayi ile ilgili kararını verdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:47
Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

ÖNDER KARAVELİ İLE KENDİNE GELDİ!
Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma geldi.

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

TAKIMDA KALACAK MI?
Liga Blatt'ın haberine göre; Batshuayi mevcut formuyla siyah-beyazlı yönetimi yeni sözleşme konusunda ikna edebilir. Belçikalı yıldızın sezonun geri kalanında sergileyeceği performans geleceği adına büyük önem taşıyor.

Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

DEVAMLILIK SAĞLARSA YENİ SÖZLEŞME!
Batshuayi'nin yükselen formu sabit kaldığı takdirde siyah-beyazlı kurmaylar yeni kontrat görüşmeleri için harekete geçecek.

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