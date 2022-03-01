Takımda kalacak mı? Beşiktaş'ta Batshuayi kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.
ÖNDER KARAVELİ İLE KENDİNE GELDİ!
Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma geldi.
TAKIMDA KALACAK MI?
Liga Blatt'ın haberine göre; Batshuayi mevcut formuyla siyah-beyazlı yönetimi yeni sözleşme konusunda ikna edebilir. Belçikalı yıldızın sezonun geri kalanında sergileyeceği performans geleceği adına büyük önem taşıyor.
DEVAMLILIK SAĞLARSA YENİ SÖZLEŞME!
Batshuayi'nin yükselen formu sabit kaldığı takdirde siyah-beyazlı kurmaylar yeni kontrat görüşmeleri için harekete geçecek.