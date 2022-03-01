‘Pjanic’i derbiye kesin yetiştirin'

N'Koudou'ya kavuşan Beşiktaş, şimdi de Pjanic'in yolunu gözlüyor. Bir süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan bireysel çalışmalarla forma girmeye çalışan yıldız futbolcu için yoğun mesai harcanıyor.
N'Koudou'ya kavuşan Beşiktaş, şimdi de Pjanic'in yolunu gözlüyor. Bir süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan bireysel çalışmalarla forma girmeye çalışan yıldız futbolcu için yoğun mesai harcanıyor. Teknik heyetin, sağlık ekibinden 31 yaşındaki Bosnalı futbolcunun 2 hafta sonraki G.Saray derbisine mutlaka yeteşmesini istediği bildirildi.