Özel prim geliyor

Beşiktaş'ta gözler çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar çeyrek final maçında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak isterken, yönetim de bu konuda işi sıkı tutuyor.
Beşiktaş'ta gözler çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar çeyrek final maçında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak isterken, yönetim de bu konuda işi sıkı tutuyor. Kayserispor maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımla bir konuşma yaparak kupa zaferi için prim açıklaması bekleniyor. Beşiktaş kupayı kazanarak Avrupa biletini en kolay yoldan almanın planlarını yapıyor.