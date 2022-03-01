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Kayserispor maçı öncesi OHAL

Önder Karaveli, kupadaki rakipleriyle ‘kırılma’ maçı oynayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Kayserispor maçı öncesi OHAL
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de umutlarını kaybeden Beşiktaş'ın hedefi Türkiye Kupası, rakip de Kayserispor. Son 13 maçta Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilen Hikmet Karaman'ın takımı, Önder Karaveli'nin gözünü korkutuyor. Türkiye Kupası'nda bir önceki turda F.Bahçe'yi yenerek tur atlayan, ardından G.Saray'la 1-1 berabere kalan Kayserispor son maçta Trabzonspor'u 2-0 öne geçmesine rağmen son dakika penaltısıyla 3-2 kaybetti. Önder Karaveli, sezonun kırılma maçında karşılaşacakları Kayserispor için "Hatayı affetmeyen bir oyun anlayışları var, buna göre azami şekilde dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.
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