Gedson Fernandes rüzgarı

Önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek olan Gedson Fernandes, kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor'da adeta şov yapıyor. Rizespor formasıyla ilk maçını Adana Demirspor'a karşı oynayan Portekizli futbolcu, bu maçta asist yapmıştı. Ardından Altay maçında 90 dakika boyunca girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan futbolcu olmuştu. Başakşehir karşılaşmasında maçın en fazla çalım atan oyuncusu (7) olarak kayıtlara geçen Gedson Fernandes, son olarak G.Saray karşısında nefis bir frikik golüyle fileleri havalandırdı



Gedson, Pazar akşamı oynanan Galatasaray maçında 2014/15 sezonundan beri bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılar, Gedson'u durdurmak için tam 12 kez faule başvurdu.