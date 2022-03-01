Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. G.Saray'ın Halil Dervişoğlu'nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın'ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.

Hali hazırda Güven'e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, buna rağmen rakamı yükseltmeme kararı aldı. Kerem Kalafat'ın 7 milyon TL'ye oynadığı ortamda Güven'e yapılan teklifin ideal olduğuna inanılıyor.