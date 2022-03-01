Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. G.Saray'ın Halil Dervişoğlu'nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın'ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.
Hali hazırda Güven'e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, buna rağmen rakamı yükseltmeme kararı aldı. Kerem Kalafat'ın 7 milyon TL'ye oynadığı ortamda Güven'e yapılan teklifin ideal olduğuna inanılıyor.
Güven'in menajerinin G.Saray'ın yılda 10 milyon TL'den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı haberler ise Beşiktaş yönetimin düşüncesini değiştirmedi ve Güven'e teklif edilen 7.5 milyon TL'nin en doğru rakam olduğuna karar verildi. Güven'in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul'a gelerek, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak.