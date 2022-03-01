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Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Güven Yalçın'la bir kez daha masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, senelik 7.5 milyon TL’den 4 yıllık sözleşme önerdiği Güven Yalçın’a “Bu rakamlar ideal birbirimizi üzmeyelim” diyerek artış olmayacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. G.Saray'ın Halil Dervişoğlu'nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın'ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.

Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Hali hazırda Güven'e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, buna rağmen rakamı yükseltmeme kararı aldı. Kerem Kalafat'ın 7 milyon TL'ye oynadığı ortamda Güven'e yapılan teklifin ideal olduğuna inanılıyor.

Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Güven'in menajerinin G.Saray'ın yılda 10 milyon TL'den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı haberler ise Beşiktaş yönetimin düşüncesini değiştirmedi ve Güven'e teklif edilen 7.5 milyon TL'nin en doğru rakam olduğuna karar verildi. Güven'in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul'a gelerek, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak.

Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'a: Birbirimizi üzmeyelim!

Güven Yalçın bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 92 resmi maça çıktı. Genç forvet bu periyotta 18 gol atarken, 7 de asist yaptı. Güven, kariyerindeki en çok golü (25), Bayer Leverkusen 19 yaş takımında kaydetti.

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