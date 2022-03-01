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Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Takım maliyetini düşürmeyi amaçlayan siyah-beyazlılardan 20 milyon euroluk dev bir hamle geldi. Bu hedef doğrultusunda hareket edecek olan Kara-Kartal, ilk etapta kadroda düşünülmeyen 5 isimle yolları ayıracak. İşte dev operasyonun detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 12:36
Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürürken takım bütçesini düşürmek için de operasyona hazırlanıyor. Kulüpte hedef, halen 45 milyon Euro seviyesinde olan takımın bütçesini 25 milyon Euro bandına kadar indirmek.

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Hürriyet'in haberine göre; 2021-22 sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kartal ilk olarak oynamadan para kazanan 4 oyuncusuyla vedalaşarak önemli bir gider kaleminden kurtulacak.

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Kadro dışı bırakılmalarına karşın oynayabilecekleri takımlara gitmek yerine siyah beyazlılarda takımdan ayrı idmana çıkmayı tercih eden Adem Ljajic, Jermain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas'ın sezon sonu sözleşmeleri bitiyor.

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Bu oyuncularla birlikte yine sözleşmesi biten Ajdin Hasic ile de devam edilmeyecek. Sadece bu 5 oyuncunun ayrılması kulübün 7.8 milyon Euro ek maliyetten kurtulması anlamına geliyor.

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Yine sözleşmeleri sona eren Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal'ın durumları belirsiz. Bu futbolcuların da maaş maaliyeti 7.6 milyon Euro seviyesinde.

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan'ın takımlarına dönmesi ise 6 milyon 315 bin Euro'nun kasada kalmasını sağlayacak.

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