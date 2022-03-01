Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk hamle! 5 ayrılık birden

Bu oyuncularla birlikte yine sözleşmesi biten Ajdin Hasic ile de devam edilmeyecek. Sadece bu 5 oyuncunun ayrılması kulübün 7.8 milyon Euro ek maliyetten kurtulması anlamına geliyor.

Yine sözleşmeleri sona eren Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal'ın durumları belirsiz. Bu futbolcuların da maaş maaliyeti 7.6 milyon Euro seviyesinde.