Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi sakatlık şoku! Josef de Souza...

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlıların Kayserispor ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçında forma giyemeyecek.

İşte o açıklama:

"Demir Grup Sivasspor ile oynanan müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır."