BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.

KAZANCI: KİM İSTEMEZ!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.