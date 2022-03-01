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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk'i liste başına yazdı. İki yıldızdan birini kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılarda öncelik Alexander Sörloth’ta. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündem Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk. Siyah-beyazlı kulüp iki yıldızdan birini kadroya katmak istiyor. Beşiktaş'ta forvet transferinde ise önceliğin Alexander Sörloth'da olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun ligi bilmesi ve Süper Lig'den ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu vurgulayarak Sörloth'da öncelik kararı aldı. Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor. Siyah-beyazlılar buna rağmen Norveçli golcü için şimdiden temasa geçerek fırsatı kaçırmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

TAKSİT YAPILIRSA BİTER
Siyah-beyazlıların listesindeki ikinci isim ise Artem Dovbyk. Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için narekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Dinipro yönetiminin Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

KAZANCI: KİM İSTEMEZ!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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