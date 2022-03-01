BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet hamlesi! Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.
Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündem Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk. Siyah-beyazlı kulüp iki yıldızdan birini kadroya katmak istiyor. Beşiktaş'ta forvet transferinde ise önceliğin Alexander Sörloth'da olduğu öğrenildi.
FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun ligi bilmesi ve Süper Lig'den ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu vurgulayarak Sörloth'da öncelik kararı aldı. Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı.