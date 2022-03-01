Atiba’ya izin yok!

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba, Sivas maçında 11 bin 700 metreyle takımının en çok koşan futbolcusu olurken; siyah beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba, Sivas maçında 11 bin 700 metreyle takımının en çok koşan futbolcusu olurken; siyah beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. Atiba bu sezon 3 ayrı kulvarda toplam 23 maçta sahaya çıktı ve 1283 dakika (Maç başı 56 dakika) süre aldı.