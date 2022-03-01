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Alkışlar N’Koudou’ya

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Kevin N'Koudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Alkışlar N’Koudou’ya
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Kevin N'Koudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. Basına kapalı idman 1.5 saat sürerken, 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı antrenman çift kale maçla tamamlandı.
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