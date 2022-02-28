Beşiktaş'ta Önder Karaveli umutlandı! Yönetimin o hareketi...

Beşiktaş yönetimi, Sivasspor karşısında alınan galibiyet ve belli aralıklarla sergilenen futbol nedeniyle Önder Karaveli'yi tebrik etti. Sivas dönüşü çok keyifli olduğu gözlenen 47 yaşındaki teknik adam kupa ve ligde hedeflenen başarıyı yakalarsa Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyor.

Her seferinde mütevazı açıklamalar yapan Karaveli, böyle bir beklentisi olduğunu yakın çevresine de söyledi. Ancak genç teknik adam, yönetimin alacağı her karara saygılı olacağını ve Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğini de vurguluyor.

Yönetim ise özellikle Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda... Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması ve Süper Lig'de de üst sıralara çıkılması halinde Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görevine devam etmesi ciddi şekilde gündeme gelebilir.