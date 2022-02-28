Beşiktaş'ta yükselme devri!

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, son iki maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçti. Sivas deplasmanıyla başlayan ve Kayserispor, Başakşehir, Galatasaray ile devam edecek olan zorlu bir periyodun içine giren siyah-beyazlılar, galibiyetin yanında oynanan güzel futbola da seviniyor. Sivas gibi çok zor olan deplasmanda 3 gol atan Beşiktaş'ta, özellikle Rachid Ghezzal'ın performansı büyük alkış alırken, Batshuayi, Teixeira ve Atiba da karşılaşmanın öne çıkan diğer futbolcuları oldular. Beşiktaş 3 puanın yanı sıra uzun süre sonra bir ilki de başardı. Bu sezon deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini yaşayan Kartal, Sivas galibiyetiyle bu sezon 3. deplasman zaferini aldı. 14. deplasmanında 3. galibiyetine ulaşan Beşiktaş, dışarda sadece 15 puan toplayabildi.

KESTİRMEDEN AVRUPA!

Kartal ayrıca 18 Eylül'deki 3-2'lik Antalya galibiyetinden bu yana, İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Sivasspor karşısında almış oldu ve bu da 5 aydan fazla bir süreye denk geliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı bir diğer maç ise İstanbul'da oynanan Karagümrük maçıydı. Öte yandan Beşiktaş'ta gözler çarşamba günü Vodafone Park'ta Kayseripor'la oynanacak Türkiye Kupası maçına döndü. Kartal, Avrupa kupalarına gitmek için mutlaka ilk dördün içinde yer almak zorunda. Bunu sezon bitimine kadar kovalayacak ve sıralamada yükselmek için çabalayacak olan Kara Kartallar için, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu ise kupayı almaktan geçiyor. Başta futbolcular olmak üzere tüm teknik heyet ve yönetim de Kayserispor maçına konsantre oldu ve mücadeleyi kazanıp yarı finale çıkmak tek hedef durumunda.

EVİNDE DAHA İYİ

Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı. Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor'a 2-1 ve Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sahasındaki son 5 maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla yendi.

KOLAY KOLAY YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takım ayrıca bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı. Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, Karaveli ile son 8 maçta yenilgi yaşamadı, söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı.

DIŞARIDA DAHA DİŞLİ

Kartal, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı. Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren siyah- beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı.