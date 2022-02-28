BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Ajansspor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Öte yandan Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferas Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi iki maçta da yenerek eleyen Svalia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Çek hoca hakkında da konuşan kazancı, "Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky alakamız yok, görüşmedik bile. Herhalde menajerlerin çıkardığı bir isim" ifadesini kullandı.