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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'da gündeme Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yıldız isimle ilgili flaş bir açıklama yaptı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:07
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transferini Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yapan Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Basında siyah-beyazlılarla ilgili birçok futbolcunun ismi gündeme getirilirken, bu oyunculardan biri de Trabzonspor'un eski futbolcusu Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Ajansspor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Öte yandan Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferas Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi iki maçta da yenerek eleyen Svalia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Çek hoca hakkında da konuşan kazancı, "Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky alakamız yok, görüşmedik bile. Herhalde menajerlerin çıkardığı bir isim" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Gelecek sezon için Benfica'dan transfer edilen bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in takıma kazandırılmasında başrolü oynayan isimlerden biri olan Ceyhun Kazancı, Gedson'un Çaykur Rizespor'daki performansıyla ilgili olarak, "Galatasaray maçında Gedson sakatlanacak diye çok korktum. Maşallah çok iyi oynadı. Allah'tan korkulacak bir şey olmadı" dedi.

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