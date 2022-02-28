BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Ghezzal'ın son bir aydır ekstra antrenmanlar yaptığı ve özellikle kuvvet artırıcı çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı. Uyku düzeni ve beslenmesine de çok dikkat eden siyah-beyazlı oyuncu performansını sürekli yukarıya taşıdı.

Leicester City'den sezon başında bonservisi 3 milyon euro karşılığında alınan ve Beşiktaş'la iyi bir sözleşme imzalayan Rachid Ghezzal'ın kendisi hakkındaki olumsuz eleştiriler nedeniyle bir hayli hırslandığı öğrenildi. Yetenekli futbolcunun, "artık eskisi gibi değil" yorumlarına sahada cevap vermek için sıkı bir çalışma sürecine girdiği ifade edildi.