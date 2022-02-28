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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaştığı mücadelede başarılı bir performansa imza atan Rachid Ghezzal'ın, son haftalardaki yükselen form grafiği dikkat çekiyor. Cezayirli yıldızın bu başarısının altındaki neden ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Beşiktaşlı yıldız Rachid Ghezzal, Demir Grup Sivasspor deplasmanında attığı şık kafa golü ve sağ kanattaki müthiş performansıyla büyük alkış topladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldüren Cezayirli yıldız başarılı futboluyla eski günlerini hatırlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Ghezzal'ın son bir aydır ekstra antrenmanlar yaptığı ve özellikle kuvvet artırıcı çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı. Uyku düzeni ve beslenmesine de çok dikkat eden siyah-beyazlı oyuncu performansını sürekli yukarıya taşıdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Leicester City'den sezon başında bonservisi 3 milyon euro karşılığında alınan ve Beşiktaş'la iyi bir sözleşme imzalayan Rachid Ghezzal'ın kendisi hakkındaki olumsuz eleştiriler nedeniyle bir hayli hırslandığı öğrenildi. Yetenekli futbolcunun, "artık eskisi gibi değil" yorumlarına sahada cevap vermek için sıkı bir çalışma sürecine girdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Beşiktaş'la imzaladığı sözleşmenin karşılığını vermek isteyen 29 yaşındaki Ghezzal'ın yoğun maç trafiğine rağmen performansını sürekli yukarıya taşıması takdir topladı. Deneyimli futbolcu geçen sezon da özellikle son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Ghezzal geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise forma giydiği 24 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın yükselen form grafiğinin altındaki neden ortaya çıktı!

Beşiktaş'a geçen sezon transferin son saatlerinde gelen Rachid Ghezzal beklentileri fazlasıyla karşıladı. Siyah-beyazlı formayla 66 resmi maça çıkan Cezayirli yıldız rakip fileleri 12 kez havalandırırken, 20 kez de asist yaptı. Toplam 32 gole doğrudan katkıda bulunan Ghezzal geride kalan 1.5 yıllık süreçte tam 3 kupa kaldırdı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyonluk yaşayan yetenekli oyuncu kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

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