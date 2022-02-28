BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Beşiktaş'ın çok gol kaçırdığı için en çok eleştirilen futbolcusu olan Michy Batshuayi, Sivas karşısında iki gol atarak ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. İlginç olan şey ise Batshuayi'nin bu kadar eleştiriye karşın gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmesi oldu.

Batshuayi, 12 golü olan Pesic, Cornelius ve Umut Bozok'un adından 11 golle yarışta 2. sıraya kadar çıktı. Tabii bu durum gol krallığı yarışının oldukça kısır bir şekilde geçtiğini ve santrforların ne kadar az gol attığını da gösteren bir diğer istatistik.