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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadığı için eleştirilen Michy Batshuayi, buna rağmen attığı 11 golle krallık yarışında 2. sırada yer alıyor. Belçikalı’nın, Önder Karaveli ile artan performansı da gözden kaçmıyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Beşiktaş'ın çok gol kaçırdığı için en çok eleştirilen futbolcusu olan Michy Batshuayi, Sivas karşısında iki gol atarak ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. İlginç olan şey ise Batshuayi'nin bu kadar eleştiriye karşın gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmesi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Batshuayi, 12 golü olan Pesic, Cornelius ve Umut Bozok'un adından 11 golle yarışta 2. sıraya kadar çıktı. Tabii bu durum gol krallığı yarışının oldukça kısır bir şekilde geçtiğini ve santrforların ne kadar az gol attığını da gösteren bir diğer istatistik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Batshuayi ayrıca bu 11 golün 4'ünü penaltıdan atarken, akan oyunda attığı gol saysı ise ligde 22 maçta 7'de kaldı. Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da golü bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Bu arada Belçikalı forvetin, teknik direktör Önder Karaveli ile performansının artması gözlerden kaçmadı. Batshuayi, Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'de Önder Karaveli etkisi! O istatistik dikkat çekti

Önder Karaveli döneminde ise çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Batshuayi, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmek için Karaveli ile yakaladığı performansı kalan maçlara taşımaya çalışacak.

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