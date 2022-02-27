Top döndü biz dönmedik!

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada zorlu bir maçtan 3 puanla ayrılmanın önemine değindi. Karaveli, "Toplar direkten döndü ama bu kez takım olarak biz direkten dönmedik, kazanmasını bildik" dedi. Siyah beyazlı hoca ayrıca "Maçı kazanamadığımız günler olmuştu bu mücadeledeki gibi oynadığımız ama bugün kazandık. Böyle bir deplasmanda 3 gol atmak başarıydı, başka pozisyonlar da bulmak sevindiriciydi. Kazandığımız için mutluyuz" dile konuştu.

'NECİP FEDAKARLIK YAPTI'

Karaveli ayrıca sakatlıklara da değinerek "Necip bugün fedakarlık yaptı. Josef'in de olmamasıyla oyunda elinden geleni yaptı. Güven'i sokarak orada rakibe tehdit yaratmak istedik. Maça daha zaman var, aramıza sakat oyuncularımızdan geri gelenler olacaktır. Montero fena götürmedi" şeklinde konuştu.