Kartal üçlük attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek altın değerinde üç puana uzandı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf siyah-beyazlılar olurken; Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alex Teixeira'nın asistinde ve 72. dakikada ise penaltıdan Belçikalı forvet Batshuayi, 43. dakikada ise Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 26'da Yatabare ve 86'da penaltıdan Faycal Fajr kaydetti.

MÜTHİŞ KURTARIŞ

Beşiktaş bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 4 galibiyet, 4 de beraberlik alırken, 16 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartallar, bu sezon üçüncü kez üst üste 2 hafta galip geldi ve Süper Lig'de 44 puana yükselerek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, 90+7'de Konate'nin kafa vuruşunu harika bir refleksle kurtararak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

VİDA ISINIRKEN SAKATLANDI

Kartal maç öncesi sakatlık şoku yaşadı. İlk 11'de oynamak için sahaya çıkan Vida ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bunun üzerine hemen değişikliğe giden teknik heyet Montero'yu 11'e aldı. Vida'nın durumu bugün belli olacak.

NECİP MAÇI BİTİREMEDİ!

Beşiktaş'ın deneyimli ismi Necip mücadeleyi tamamlayamadı. Maça ilk 11'de başlayan Necip, sağ baldırında sıkıntı yaşayınca değişiklik işareti yapıldı ve 57'de yerini Josef'e bıraktı. Josef de Sivas'ın kazandığı penaltıda başroldeydi. Necip maç sonrası önemli bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

6 YIL SONRA HİÇ PUAN VERMEDİ

Zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak bu sezon ligdeki 2. dış saha zaferine imza atan Kara Kartallar, rakibine karşı da mutlak üstünlük kurdu. Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı iki maçı da kazanan siyah beyaçlı takım, 2015-2016'dan bu yana ilk kez ligde rakibine puan vermedi.