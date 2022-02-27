Fuat Çimen kimdir? Fuat Çimen'in mesleği ne? Nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olağan seçim kongresi öncesi Ahmet Nur Çebi'ye karşı ilk aday kongre üyesi Fuat Çimen oldu. Çimen başkan adaylığıyla ilgili olarak, "Seba'dan sonra camiamızın en zengin kişileri yönetime geldiler. Günümüzde borç durumu ortada. Biz bunu tersine çevirmek için yola çıktık. Projelerimiz ile üyelerimizin karşısına çıkacağız. Bunun için de başta Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi dahil herkes ile tek tek görüşüp konuşacağız. Kulübümüzün geleceğinin ve kurtuluşunun bizim projeler ile hayata geçeceğine inanıyoruz. Bunları iyi anlatıp göreve geleceğiz" ifadelerini kullandı.