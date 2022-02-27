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Fuat Çimen kimdir? Fuat Çimen'in mesleği ne? Nereli, kaç yaşında?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü başkalığı için aday olacağı iddia edilen Fuat Çimen ile ilgili arama motorlarında 'Fuat Çimen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?' gibi sorulara cevap aranıyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:15
Fuat Çimen kimdir? Fuat Çimen'in mesleği ne? Nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olağan seçim kongresi öncesi Ahmet Nur Çebi'ye karşı ilk aday kongre üyesi Fuat Çimen oldu. Çimen başkan adaylığıyla ilgili olarak, "Seba'dan sonra camiamızın en zengin kişileri yönetime geldiler. Günümüzde borç durumu ortada. Biz bunu tersine çevirmek için yola çıktık. Projelerimiz ile üyelerimizin karşısına çıkacağız. Bunun için de başta Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi dahil herkes ile tek tek görüşüp konuşacağız. Kulübümüzün geleceğinin ve kurtuluşunun bizim projeler ile hayata geçeceğine inanıyoruz. Bunları iyi anlatıp göreve geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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