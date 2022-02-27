Beşiktaş kötü seriye son verdi! 5 ay sonra...

BATSHUAYİ ELEŞTİRİLİYOR AMA GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

Beşiktaş'ın çok gol kaçırdığı için en çok eleştirilen futbolcusu olan Michy Batshuayi, Sivas karşısında iki gol atarak ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. İlginç olan şey ise Batshuayi'nin bu kadar eleştiriye karşın gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmesi oldu. Batshuayi, 12 golü olan Pesic, Cornelius ve Umut Bozok'un adından 11 golle yarışta 2. sıraya kadar yükselmiş durumda.