Beşiktaş kötü seriye son verdi! 5 ay sonra...

Sivas deplasmanıyla başlayan ve Kayserispor, Başakşehir, Galatasaray ile devam edecek olan zorlu bir periyodun içine giren siyah beyazlılar, galibiyetin yanında oynanan güzel futbola da seviniyor. Sivas gibi çok zor olan deplasmanda 3 gol atan Beşiktaş'ta, Ghezzal'ın performansı büyük alkış alırken, Batshuayi, Teixeira ve Atiba da karşılaşmanın öne çıkan diğer futbolcuları oldular.
Sivas deplasmanıyla başlayan ve Kayserispor, Başakşehir, Galatasaray ile devam edecek olan zorlu bir periyodun içine giren siyah beyazlılar, galibiyetin yanında oynanan güzel futbola da seviniyor. Sivas gibi çok zor olan deplasmanda 3 gol atan Beşiktaş'ta, Ghezzal'ın performansı büyük alkış alırken, Batshuayi, Teixeira ve Atiba da karşılaşmanın öne çıkan diğer futbolcuları oldular.
İSTANBUL DIŞINDA 5 AY SONRA GELEN GALİBİYET
Bu sezon deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini yaşayan siyah beyazlılar, Sivas galibiyetiyle bu sezon 3. deplasman galibiyetini aldı. Dünkü galibiyetle 14. deplasmanında 3. galibiyetine ulaşan Beşiktaş, dışarda sadece 15 puan alabildi.
Siyah beyazlılar ayrıca 18 Eylül'deki 3-2'lik Antalyaspor galibiyetinden bu yana, İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Sivasspor karşısında almış oldu ve bu da 5 aydan fazla bir süreye denk geliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı bir diğer maç ise İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük maçıydı.