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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 07:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - YILDIZLAR PARLADI

Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sivas'tan 3 puanla dönerken Ghezzal, Batshuayi, Umut Meraş'ın yıldızlaştığı maçta o eski başarılı günlere döneceğinini sinyallerini verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

6 saatlik yorucu bir yolculuk yapan Beşiktaş; ligin istikrarlı takımı Sivasspor karşısında hırslı başlamasının semeresini erken bir golle elde etti. Siyah-beyazlı takımın iyi başladığı maçta temposunu 90 dakikaya yayması da önemli bir gelişmeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk golde; Ghezzal'in bindirmesi, Alex'in güzel asisti, Batshuayi'nin filelere giden vuruşu kalite kokuyordu. Sivasspor golden sonra özellikle kanatlardan bindirmeler yaparken Yatabare'nin beraberliği getiren golünde Beşiktaş kalecisi Ersin hatalı mıydı; eh işte!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kartal dün takım olarak olarak savaştı. Necip yine ilk 11'de yer buldu ve oyunda kaldığı süre içinde yine yüreğini ortaya koyan oyuncuydu. Alex ve Kenan diğer maçlara göre daha verimli olmaya çalıştılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk golde atağın koordinatları çizen Ghezzal'in ikinci goldeki kafa vuruşu Cezayirli futbolcunun sihirbazlık gösterisi gibiydi. Batshuayi attığı iki golün dışında çalışkanlığıyla "Ben buyum" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sivasspor'un fedakar başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktörü Atom Karınca Rıza Çalımbay'la çok güzel işler yapıyor. Sivas dün Beşiktaş'la başabaş bir oyun ortaya koyarken Uğur Çiftçi ve oyuna sonradan giren genç Kerem'e bayıldım. Açık ve net Uğur'un transfer döneminde talibi çok olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın bu sezon tam 19 topu direkten dönmüş. VAR hataları da eklenince puan farkı çok oldu haliyle... Beşiktaş'ın dünkü galibiyeti gelecek güzel günlerin müjdesi gibiydi. Tebriklerimle...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - GHEZZAL VE UMUT

Beşiktaş'ın temel direklerinden biri Josef, eğer yürüyecek hali varsa oynamalıdır! Çünkü Josef'siz orta saha ayakta duramıyor. Bu gerçeğe silah çeken Önder hoca hatasından dönmese Beşiktaş'ın dün Sivas'ta asla kazanamazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kartal iyi başlayıp golü bulduktan sonra manzara değişmiş, Sivasspor büyük baskı kurmuş… Dönen topları almaları gereken Atiba ve Necip alamıyorlar, alsalar da ayaklarında tutamıyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Önlerindeki Kenan, Batshuayi ona keza. Yani tedbir almak lazım ama ne gezer! Gol geliyorum diyor ve sonunda geliyor… Sonra yine iyi oynayan Beşiktaş ve sahanın en iyi iki adamı sahne alıyor. Umut Meraş'ın nefis ortasına Ghezzal kafa vurmuyor adeta kafa şutu atıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş öne geçti ama orta saha hala aynı durumda. Sivasspor yine baskı kurdu. Bu kez Önder hoca seyretmeyi bıraktı Josef'i aldıysa da ağrı hisseden Necip çıkınca yorgun Atiba yine sahada kaldı. Dolayısıyla orta alana gerekli dinamizm tam olarak gelmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ev sahibinin baskısına kontrataklarla karşılık vermeye çalışan Beşiktaş penaltıyla farkı ikiye çıkardı. Normal şartlarda, Güven girecekse Kenan Karaman çıkar ama Önder hoca maalesef son haftalarda bir kıpırdanma içinde olan Alex'i alıyor oyundan! Pes!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yahu oyunu tutmak istiyorsan Alex, Ghezzal sahada olacak, enerji ihtiyacın varsa Can Bozdoğan'ı, orta bölgeye akıl da koymak istiyorsan Josef'i atacaksın sahaya. Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Her neyse Beşiktaş çok zorlansa da önemli bir üç puan daha aldı. Maçın hakemi Alper Barış Saka iyi niyetliydi, kritik pozisyonlarda VAR desteği de doğru şekilde geldi. Maçın kaderine etki etmediler.

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