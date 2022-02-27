BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Önlerindeki Kenan, Batshuayi ona keza. Yani tedbir almak lazım ama ne gezer! Gol geliyorum diyor ve sonunda geliyor… Sonra yine iyi oynayan Beşiktaş ve sahanın en iyi iki adamı sahne alıyor. Umut Meraş'ın nefis ortasına Ghezzal kafa vurmuyor adeta kafa şutu atıyor.

Beşiktaş öne geçti ama orta saha hala aynı durumda. Sivasspor yine baskı kurdu. Bu kez Önder hoca seyretmeyi bıraktı Josef'i aldıysa da ağrı hisseden Necip çıkınca yorgun Atiba yine sahada kaldı. Dolayısıyla orta alana gerekli dinamizm tam olarak gelmedi.