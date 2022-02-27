BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in davası sonuçlandı! İşte alınan karar

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Barcelona ile Juventus arasındaki takasta yaşanan usulsüzlük gerekçesiyle açılan soruşturmadan aklandı.
Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Barcelona ile Juventus arasındaki takasta yaşanan usulsüzlük gerekçesiyle açılan soruşturmadan aklandı.
İtalyan yargısı, 2020'de Barcelona ile Juventus arasındaki Pjanic-Arthur takası ve birçok transferde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
Araştırmalar sonucunda Federal Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada bir usulsüzlüğe rastlanmadı ve dava düştü.
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