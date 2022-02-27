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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in davası sonuçlandı! İşte alınan karar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'e açılan transferde usülsüzluk davası sonuçlandı. Barcelona ile Juventus arasındaki takasta yaşanan usülsüzlük gerekçesiyle İtalyan yargısının başlattığı soruşturmada herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı ve dava düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:09 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in davası sonuçlandı! İşte alınan karar

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Barcelona ile Juventus arasındaki takasta yaşanan usulsüzlük gerekçesiyle açılan soruşturmadan aklandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in davası sonuçlandı! İşte alınan karar

İtalyan yargısı, 2020'de Barcelona ile Juventus arasındaki Pjanic-Arthur takası ve birçok transferde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in davası sonuçlandı! İşte alınan karar

Araştırmalar sonucunda Federal Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada bir usulsüzlüğe rastlanmadı ve dava düştü.

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