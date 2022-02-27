BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, dönem dönem oyunu rakibin kontrolüne bıraksa da maçtan hiç vazgeçmedi. Futbolcularda oyun coşkusunu ve mücadelesini çok net gördük. 90 dakikanın tamamında bu irade hep sahadaydı. Buna bir de bireysel kaliteler eklenince ortaya çıkan şey Beşiktaş'ın gerçek gücü oldu. Şunu iyi biliyoruz: 'Beşiktaş mevcut kadrosuyla kendi var olan potansiyelini ortaya koyduğunda rakibin kim olduğu çok önemli değil.'