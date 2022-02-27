BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

ALİ GÜLTİKEN - BEŞİKTAŞ AYARLARINA DÖNDÜ
Sivas, her takım için zor bir deplasman. Yalnız kendi evinde değil Sivas'la nerede oynarsanız oynayın karşınızda dişli bir rakip bulursunuz. Beşiktaş bu deplasmanı kendi ayarlarına geri dönerek kazandı. Çok da önemli bir iş yaptı.
Sezon başından beri Beşiktaş'ın temel problemi yüksek potansiyelli oyuncularının kendi seviyelerine çıkamamalarıydı. Önce Batshuayi'nin sonra da Ghezzal'ın kendi gerçek potansiyellerini ortaya koymaları, Beşiktaş'ı istediği noktaya getirdi.
Sivas gibi bir deplasmanda oyunu her zaman elinizde tutamazsınız. Rakibin hücum ettiği anlarda ortaya çıkabilir. Dün akşam da oyunun bazı bölümleri bu şekilde geçti. Ama büyük takımlarda önemli olan şey az pozisyon da yakalasanız bunları gol yapabilmeniz gerekir.