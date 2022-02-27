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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı ve siyah-beyazlıların efsane ismi Ali Gültiken de bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 08:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

ALİ GÜLTİKEN - BEŞİKTAŞ AYARLARINA DÖNDÜ

Sivas, her takım için zor bir deplasman. Yalnız kendi evinde değil Sivas'la nerede oynarsanız oynayın karşınızda dişli bir rakip bulursunuz. Beşiktaş bu deplasmanı kendi ayarlarına geri dönerek kazandı. Çok da önemli bir iş yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Sezon başından beri Beşiktaş'ın temel problemi yüksek potansiyelli oyuncularının kendi seviyelerine çıkamamalarıydı. Önce Batshuayi'nin sonra da Ghezzal'ın kendi gerçek potansiyellerini ortaya koymaları, Beşiktaş'ı istediği noktaya getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Sivas gibi bir deplasmanda oyunu her zaman elinizde tutamazsınız. Rakibin hücum ettiği anlarda ortaya çıkabilir. Dün akşam da oyunun bazı bölümleri bu şekilde geçti. Ama büyük takımlarda önemli olan şey az pozisyon da yakalasanız bunları gol yapabilmeniz gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Dün akşam Batshuayi ve Ghezzal kalitelerini ortaya koyarak maçı Beşiktaş adına değiştirdiler. Oyuna sonradan giren Güven ve Josef'in de skorun Beşiktaş'ta kalmasında katkıları oldu. Ersin'in son dakikadaki kurtarışı da galibiyetin altındaki imzaydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, dönem dönem oyunu rakibin kontrolüne bıraksa da maçtan hiç vazgeçmedi. Futbolcularda oyun coşkusunu ve mücadelesini çok net gördük. 90 dakikanın tamamında bu irade hep sahadaydı. Buna bir de bireysel kaliteler eklenince ortaya çıkan şey Beşiktaş'ın gerçek gücü oldu. Şunu iyi biliyoruz: 'Beşiktaş mevcut kadrosuyla kendi var olan potansiyelini ortaya koyduğunda rakibin kim olduğu çok önemli değil.'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Çünkü eldeki oyuncu kalitesi Beşiktaş'ı çok daha iyi yerlere taşıyabilecek kalitede. Bu kalite kendini her maçta tekrar ettiğinde Beşiktaş arzu ettiği sürekliliği ve çıkışı yakalar. Kimsenin şüphesi olmasın.

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