Başrolde Ghezzal

Beşiktaş, Sivas deplasmanını kayıpsız geçerken Rachid Ghezzal etkili futbolu ile maça damga vurdu. Kartal'ın süperstarı ilk golarak 12. dakikada sahneye çıktı. Sağ kanattan kıvrak hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içindeki Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 43'te ise Cezayirli yıldızın golü geldi. Umut Meraş'ın ceza sahası içine gönderdiği müthiş ortaya Ghezzal öyle bir kafa vurdu ki kaleci Muammer topu ancak ağlarında gördü. Bu sezon ilk kafa golünü atan Ghezzal, müthiş vuruşuyla taraftarlara Talisca'yı hatırlattı.



FIRSAT BULURSA AFFETMEZ!



İkinci yarıda da oyundan düşmeyen siyah-beyazlı futbolcu, 80. dakikada ise frikik atışında direğe takıldı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Ghezzal'a övgü yağdırdı. İşte o mesajlardan bazıları: * Umut Meraş'tan Adriano ortası, Ghezzal'dan Talisca kafası... Özlemişiz * Ghezzal topa kafa attı resmen... * Ghezzal'ın kafa vuruşunu Spor Toto Süper Lig'de ayağı ile vuramayan futbolcular mevcut. * Rachid Ghezzal gururla sunar. * Uzak, yakın, sağ ayak, sol ayak, kafa hiç fark etmez; fırsat bulursa affetmez. * Kafa golü bile klas adamın.



GHEZZAL'IN ILK YARI PERFORMANSI:



İkili mücadele kaybetmedi. 1 gol / * 1 şut pası Texieira ile en çok adam eksilten futbolcu



İLK KEZ



Süper Lig'e geldiği 2020/21'den bu yana ortayla en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal (12), Beşiktaş kariyerinde ilk kez bu şekilde bir gol pası sonucunda fileleri havalandırdı.



UMUT MERAŞ'TAN ADRESE TESLİM



Ghezzal'ın müthiş kafa vuruşu kadar Umut Meraş'ın ortası da övgüleri topladı. Soldan bindirme yapan başarılı futbolcu, adrese teslim bir orta yaptı ve Cezayirli futbolcu da müthiş kafa golüyle bunu taçlandırdı. Umut bu sezonki ikinci asistini Sivas karşısında yapmış oldu. Daha önce de Galatasaray maçında Larin'e gol attırmıştı. Karşılaşma sonunda kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten siyah-beyazlı oyuncu, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.