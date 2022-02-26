Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli'den galibiyet sözleri! (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Toplar direkten döndü ama biz dönmedik, kazandık. Bundan daha iyi oynayıp, kazanamadığımız da olmuştu. Böyle bir deplasmanında 3 gol atmak, 3-1'den sonra başka pozisyonlara da girmek bizim için sevindirici.

Alex Teixeira'yı oyundan alma sebebimiz sakatlık veya korumak değil, oyun nedeniyle bu tercihi yaptık. Güven'i sokarak biraz daha topa sahip olup rakibe tehdit oluşturmak istedik. Öyle de oldu.

Atiba, çok iyi bir sporcu. Bizim adımıza en çok koşan oyuncu olması, beni şaşırtmadı. Atiba, iyi ki var. Genç oyunculara çok iyi bir örnek. Antrenman, sağlığına, beslenmesine dikkat edişi, maç öncesi yaptığı ısınmalar, kendisini hazır tutması.