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Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası Josef'ten duygusal paylaşım! (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:11
Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası Josef'ten duygusal paylaşım! (BJK spor haberi)

Beşiktaşlı Josef De Souza, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı oyuncu kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" sözlerini kullandı. Sosyal medyada bir anda merak konusu olan konunun ardından ise gerçek ortaya çıktı.

Josef De Souza'nın dayısının yoğun bakımda olduğu ve bu nedenle son günlerini moralsiz geçirdiği kaydedildi.

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