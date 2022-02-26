Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI (Beşiktaş maçı İZLE)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi.