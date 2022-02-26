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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi önemli karar! Prim...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveveli, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı. Bununla beraber Beşiktaş yönetimi de, seri galibiyetler gelmesi halinde prim sözü verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:38
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi önemli karar! Prim...

Altay'ı yenerek uzun bir sürenin ardından ilk galibiyetini geçen hafta alan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, bugünkü zorlu Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla durum değerlendirmesi yaptı.

Siyah-beyazlı teknik adamın, bugün de galibiyetle dönülmesi halinde üç puandan daha fazlasını kazanacaklarını söylediği öğrenildi.

Sivasspor'un Gradel gibi önemli bir eksiği olduğunu hatırlatan Karaveli'nin, rakibin bireysel anlamda iyi oyuncularının bulunmasının yanında, takım olarak da iyi mücadele ettiğini söylediği öğrenildi.

"3 PUAN BİZİ FARKLI HAVAYA SOKACAK"

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı teknik adamın, "Zor bir deplasman olduğunu elbette biliyoruz. Ama biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelen bir kulübüz. Bugün de kazanarak galibiyet serisi elde etmeliyiz. Üç puan bizi çok daha farklı bir havaya sokacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi de, Sivasspor maçı öncesinde takıma destek verdi.

ÖZEL PRİM PAKETİ

Maaşlar konusunda geçmişe göre daha istikrarlı bir tablo çizen siyah-beyazlı yönetimin, galibiyet serisi yakalanması halinde özel bir prim paketi hazırlamayı düşündüğü öğrenildi.

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