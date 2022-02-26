BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

Siyah beyazlılar Alexander Sörloth için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. Norveçli golcünün transferinde önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi Karadeniz temsilcinin bu hakkını kullanmama ihtimalini düşünerek hareket ediyor.

Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro daha teklif edilecek.



