Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. İşte yapılacak teklif ve tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

Siyah beyazlılar Alexander Sörloth için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. Norveçli golcünün transferinde önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi Karadeniz temsilcinin bu hakkını kullanmama ihtimalini düşünerek hareket ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro daha teklif edilecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan Alexander Sörloth hamlesi! İşte yapılacak teklif (BJK spor haberi)

Bu planlamaya göre siyah-beyazlılar, üç yıl içerisinde 8 milyon euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almış olacak. Ceyhun Kazancı bu fikrini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı.

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