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BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan Edgar atağı! Trabzonspor... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı ortaya koyamayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un sözleşmesini fesih ettiği Edgar için devreye girdi. Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Edgar'ın transfer şartlarını masaya yatırdı. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan Edgar atağı! Trabzonspor... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'in derlediği habere göre sakatlığından dolayı sezonu kapatan ve bu yüzden de Trabzonspor ile sözleşmesini devre arası fesheden Edgar Ie'nin Kara Kartal ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Edgar Ie'nin transfer şartlarını masaya yatırdığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Portekizli stoper için bonservis bedeli ödemeyecek. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan Edgar Ie'deki tek handikap ise sakatlığı... Tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi Eylül ayını bulabilir. Yeni sezon kamp çalışmalarında yer alamaycak yıldız oyuncunun sakatlık durumu Beşiktaş Yönetimi'ni ikilemde bırakıyor.

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