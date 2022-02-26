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Bardakçı için her şey bitmedi

Hem yaz hem de devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri yaptığı açıklamada, "Abdülkerim'in Konyaspor'la sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor" ifadelerini kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Bardakçı için her şey bitmedi
Hem yaz hem de devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri yaptığı açıklamada, "Abdülkerim'in Konyaspor'la sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor" ifadelerini kullanıldı.
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