Bardakçı için her şey bitmedi

Hem yaz hem de devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri yaptığı açıklamada, "Abdülkerim'in Konyaspor'la sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor" ifadelerini kullanıldı.
Hem yaz hem de devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri yaptığı açıklamada, "Abdülkerim'in Konyaspor'la sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor" ifadelerini kullanıldı.