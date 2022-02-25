Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon takviyeleri için uğraşırken, diğer yandan da takım içinde sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin takımda kalmasını istediği isimlerin başında da Güven Yalçın geliyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sözleşmesini uzatmak istediği 23 yaşındaki genç forvete senelik 10 milyon TL'lik bir teklif sundu. Ancak genç oyuncunun menajeri Ersin Akkan, en azından 1 milyon euro (16.5 milyon TL) olmasında diretiyor, ayrıca anlaşmanın euro olarak yapılmasını şart koşuyor.