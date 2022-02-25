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Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın’la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki golüye senelik 10 milyon TL teklif ederken, Güven Yalçın'ın menajerinin istediği rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon takviyeleri için uğraşırken, diğer yandan da takım içinde sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin takımda kalmasını istediği isimlerin başında da Güven Yalçın geliyor.

Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sözleşmesini uzatmak istediği 23 yaşındaki genç forvete senelik 10 milyon TL'lik bir teklif sundu. Ancak genç oyuncunun menajeri Ersin Akkan, en azından 1 milyon euro (16.5 milyon TL) olmasında diretiyor, ayrıca anlaşmanın euro olarak yapılmasını şart koşuyor.

Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Başkan Çebi'nin bu teklife olumlu bakmadığı ifade edilirken; gelecek sezon bir santrfor alacak olan Beşiktaş, Batshuayi'nin sözleşmesini de uygun şartlarda yenilemeyi düşünüyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde Güven, Beşiktaş için üçüncü forvet durumunda kalıyor.

Güven Yalçın Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Güven Yalçın Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 91 resmi karşılaşmada şans buldu. Bu periyotta rakip fileleri 18 kez havalandıran Güven, 7 de asist yaparken; toplamda 25 gole direkt katkı sağladı. Güven, kiralık olarak gittiği Lecce'de 11 maçta oynamış ancak gol ve asist katkısı yapamamıştı.

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